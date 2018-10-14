Нурмагомедов намерен бросить UFC и перейти в WWE

Чемпион по смешанным единоборствам в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил выгодное предложения о переходе их ММА в профессиональный рестлинг. Об этом боец написал на своей странице в Twitter.
"WWE предложили мне выступать за них. Что вы думаете об этом, ребята?", - спрашивает Хабиб. Он привел пример известного американского рестлера Брока Леснара, который является единственным обладателем титулов в UFC, WWE, NCAA и NJPW.
Поговаривают, что за переход в рестинг ему предложили стартовые 2 млн. долларов и еще 5 млн, если он даст свой ответ в течении недели.
Напомним, что кавказский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил звание Абсолютного бойцовского чемпионата.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов принес свои искренние извинения перед всеми фанатами и зрителями за свое поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором.