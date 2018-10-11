08:19 11.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100205411:nastya

Украина и Италия закончили вничью товарищеский матч

В Генуе прошел товарищеский матч между сборными Италии и Украины. Украинцы не проиграли, но и не выиграли, матч сравнили ничьей. Об этом сообщается на сайте украинской команды.

Украина и Италия закончили вничью товарищеский матч

Отметим, что итальянцы смело наступали на ворота Украины, но и наши не отставали, лишь на 25 минуте нанесли первый удар, когда Коноплянка пробил низом, но слишком просто для вратаря. В целом, в первом тайме наша команда была очень блеклой.

А после перерыва Италия открыла счет. Бернардески мощно пробил из-за штрафной, а Пятов не смог отбить мяч. Гол взбодрил наших футболистов. Они пошли вперед – и отыгрались. После подачи углового мяч отскочил к Малиновскому, который пробил в угол – 1:1.

Далее уже украинцы были близки к победе. Но сначала Малиновский со штрафного едва не сломал перекладину, а потом Доннарума выручил хозяев после удара в упор Степаненко. Ну а Цыганкову не хватило точности пробивая в касание с линии штрафной.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", действующий чемпион Италии "Ювентус" при помощи Роналду сумел расправиться с "Удинезе". В первом тайме Канселу навесил в штрафную на Бентакура, который отдал пас на Роналду, а тот разыграл вместе с ним верх, уступив право гола уругвайцу. Далее Манджукич благодаря поставленному корпусу сумел отобрать мяч у соперника и пройти через половину поля в одиночку, обыгрываю защиту "Удинезе".


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе в среду погибли четверо военнослужащих ВСУ, трое получили ранения Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский Ураган "Майкл" обрушился на Флориду, есть первые жертвы - ВИДЕО Рева пообещал перерасчет пенсий в марте
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив