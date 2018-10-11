Украина и Италия закончили вничью товарищеский матч

Отметим, что итальянцы смело наступали на ворота Украины, но и наши не отставали, лишь на 25 минуте нанесли первый удар, когда Коноплянка пробил низом, но слишком просто для вратаря. В целом, в первом тайме наша команда была очень блеклой.

А после перерыва Италия открыла счет. Бернардески мощно пробил из-за штрафной, а Пятов не смог отбить мяч. Гол взбодрил наших футболистов. Они пошли вперед – и отыгрались. После подачи углового мяч отскочил к Малиновскому, который пробил в угол – 1:1.

Далее уже украинцы были близки к победе. Но сначала Малиновский со штрафного едва не сломал перекладину, а потом Доннарума выручил хозяев после удара в упор Степаненко. Ну а Цыганкову не хватило точности пробивая в касание с линии штрафной.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", действующий чемпион Италии "Ювентус" при помощи Роналду сумел расправиться с "Удинезе". В первом тайме Канселу навесил в штрафную на Бентакура, который отдал пас на Роналду, а тот разыграл вместе с ним верх, уступив право гола уругвайцу. Далее Манджукич благодаря поставленному корпусу сумел отобрать мяч у соперника и пройти через половину поля в одиночку, обыгрываю защиту "Удинезе".