13:11 15.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100203698:roman

Сборная Украины по баскетболу переиграла своих оппонентов из Испании

Наставник национальной сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло дал несколько комментариев по окончанию выступления своей команды. Об этом передает пресс-сдужба Федерации баскетбола Украины и Федерации баскетбола Испании.

Сборная Украины по баскетболу переиграла своих оппонентов из Испании

Тренер очень хорошо отозвался о мастерстве владения мячом Михайлюком, подчеркнув его умения "не только водиться", но и взаимодействовать с командой.

"Я очень хорошо помню Святослава Михайлюка по летней лиге Лас-Вегаса, мне понравились его энергия и "шулерские" возможности на площадке, к тому же у него есть хороший атлетизм - он готов для НБА", - отметил Скариоло.

Так, в рамках отбора на чемпионат мира по баскетболу, сборная нашей страны, в одном из самых сильных своих составов за всю историю (с двумя легионерами из НБА и ещё 8 игроками, играющими зарубежом) достаточно эпично и зрелищно выиграла в Киеве у одной из традиционно сильных сборных Европы и мира - сборной Испании.

Общий счет встречи составил - 76-65. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно женская сборная по баскетболу разгромила национальную команду россиян. 


Поделиться
Читайте также:
 
Британская разведка разоблачила истинные цели Лейбористской партии Под Киевом водитель иномарки врезался в автобусную остановку - ФОТО Помпео пообещал "наказать" Россию, если та еще раз попытается вмешаться в американские выборы В Киеве группа неизвестных напала на судью, который занимается "делами Майдана"
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив