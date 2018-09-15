Сборная Украины по баскетболу переиграла своих оппонентов из Испании

Тренер очень хорошо отозвался о мастерстве владения мячом Михайлюком, подчеркнув его умения "не только водиться", но и взаимодействовать с командой.

"Я очень хорошо помню Святослава Михайлюка по летней лиге Лас-Вегаса, мне понравились его энергия и "шулерские" возможности на площадке, к тому же у него есть хороший атлетизм - он готов для НБА", - отметил Скариоло.

Так, в рамках отбора на чемпионат мира по баскетболу, сборная нашей страны, в одном из самых сильных своих составов за всю историю (с двумя легионерами из НБА и ещё 8 игроками, играющими зарубежом) достаточно эпично и зрелищно выиграла в Киеве у одной из традиционно сильных сборных Европы и мира - сборной Испании.

Общий счет встречи составил - 76-65.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно женская сборная по баскетболу разгромила национальную команду россиян.