Львовские "Карпаты" усилили линию нападающих

Молодой футболист ближайшие три года, так указано в его контракте, проведет во Львове. Играть португалец под двадцать девятым номером, который он презентовал на своем праймериз перед фанатами клуба.

Биография игрока ограничивается родными клубами и чемпионатами. Так, Понад дебютировал за основную команду в Кубке Португалии, отечественный аналог Премьер-лиги.

Большую часть профессиональной карьера Понд провел в "Спортинге". С результатом в 87 игр, 14 голов и 3 ассиста его отобрали украинские тренера.

Кристиан также имеет опыт выступления за юношеские национальные сборные, так что имеется шанс увидеть игрока и в украинской сборной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко теперь будет выступать в составе западноукраинских ФК " Карпаты".