10:18 07.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Львовские "Карпаты" усилили линию нападающих

ФК "Карпаты" выкупили форварда лиссабонского "Спортинга" Кристиана Понда. Об этом говорится на официальном сайте клуба. 

Львовские

Молодой футболист ближайшие три года, так указано в его контракте, проведет во Львове. Играть португалец под двадцать девятым номером, который он презентовал на своем праймериз перед фанатами клуба. 

Биография игрока ограничивается родными клубами и чемпионатами. Так, Понад дебютировал за основную команду в Кубке Португалии, отечественный аналог Премьер-лиги.

Большую часть профессиональной карьера Понд провел в "Спортинге". С результатом в 87 игр, 14 голов и 3 ассиста его отобрали украинские тренера. 

Кристиан также имеет опыт выступления за юношеские национальные сборные, так что имеется шанс увидеть игрока и в украинской сборной. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко теперь будет выступать в составе западноукраинских ФК " Карпаты".


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