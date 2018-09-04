Полузащитник "Динамо" признан лучшим игроком УПЛ в августе - ФОТО

Отмечается, что в голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в августе 3 тур - Беньямин Вербич ("Динамо"), 4 тур - Марлос ("Шахтер"), 5 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 6 тур - Жуниор Мораес ("Шахтер"). Кроме того, футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение августовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Евгений Банада ("Александрия"), Сергей Гринь ("Арсенал-Киев"), Денис Безбородко ("Десна"), Сергей Литовченко ("Черноморец").

Известно, что словенец получил 51% голосов, уверенно опередив ближайшего преследователя Сергея Литовченко, который имеет 15%.

Вербичи стал автором победного гола в ворота донецкого "Шахтера" (1: 0) в начале августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", хорватски защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды. Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосипа Пиварича.