Андрей Шевченко забил гол в прощальном матче Пирло - ФОТО

Об этом сообщает Sky Sport.

По предварительным данным, главный тренер сборной Украины открыл счет в матче уже на первой минуте. Так, в игре на "Сан-Сиро" команды "Белых звезд" и "Синих звезд", в составе которых выступали бывшие партнеры Пирло по клубам и национальной сборной, сыграли вничью (7:7).

При этом сообщается, что сыграть в своем последнем матче Андреа пригласил целую россыпь звезд: земляков-итальянцев Матерацци, Альбертини, Амброзини, Квальяреллу, Кассано, Виери, Буффона, Каннаваро, Дель Пьеро, Несту, Гаттузо, Тотти, Костакурту, бразильцев Дида, Сержиньо, Кафу, Пато, Роналдиньо, аргентинцев Дзанетти и Тевеса, португальца Руя Кошту, англичанина Лэмпарда и многих других.

Вместе с тем нашлось место в составе и для украинца Андрея Шевченко, с которым ранее выступал за "Милан". Игроки разделились произвольно на "Синих друзей" и "Белых друзей".

Кстати, все собранные деньги от проведения матча, пойдут на благотворительность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное разбирательство в отношении "Марселя" и мадридского "Атлетико" по итогам финального матча Лиги Европы.