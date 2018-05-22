09:45 22.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Андрей Шевченко забил гол в прощальном матче Пирло - ФОТО

Наставник украинской сборной Андрей Шевченко сыграл в прощальном матче экс-игрока "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло.

Андрей Шевченко забил гол в прощальном матче Пирло - ФОТО

Об этом сообщает Sky Sport.

По предварительным данным, главный тренер сборной Украины открыл счет в матче уже на первой минуте. Так, в игре на "Сан-Сиро" команды "Белых звезд" и "Синих звезд", в составе которых выступали бывшие партнеры Пирло по клубам и национальной сборной, сыграли вничью (7:7).

При этом сообщается, что сыграть в своем последнем матче Андреа пригласил целую россыпь звезд: земляков-итальянцев Матерацци, Альбертини, Амброзини, Квальяреллу, Кассано, Виери, Буффона, Каннаваро, Дель Пьеро, Несту, Гаттузо, Тотти, Костакурту, бразильцев Дида, Сержиньо, Кафу, Пато, Роналдиньо, аргентинцев Дзанетти и Тевеса, португальца Руя Кошту, англичанина Лэмпарда и многих других.

Вместе с тем нашлось место в составе и для украинца Андрея Шевченко, с которым ранее выступал за "Милан". Игроки разделились произвольно на "Синих друзей" и "Белых друзей". 

Кстати, все собранные деньги от проведения матча, пойдут на благотворительность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное разбирательство в отношении "Марселя" и мадридского "Атлетико" по итогам финального матча Лиги Европы.


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