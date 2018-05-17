Билеты на ЧМ-2018 в России купили более 5 тысяч украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Отметим, что в ФИФА не уточнили, в каких именно регионах Украины приобретались билеты, поэтому неизвестно, есть ли среди них заявки жителей аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Стоит добавить, что это не окончательные данные, поскольку продажи еще продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцам не стоит ехать на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. По его мнению, там гарантировано могут быть провокации, а безопасность там никем не защищена. Как написал во вторник, 15 мая, на свой страничке в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства, он призывает всех украинцев отказаться от поездки в Россию.