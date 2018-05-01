11:52 01.05.2018 | Спорт | Новости
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Джошуа выбирает соперников для следующего боя

Известный боксер Энтони Джошуа провел свой последний на данный момент бой, 31 марта, победив Джозефа Паркера единогласным решением судей.

Джошуа выбирает соперников для следующего боя

Имя следующего соперника чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO пока что неизвестно, передает sport.ua.

Известно, что на следующий бой с Джошуа претендуют три боксера, среди которых – Джозеф Паркер. Тремя главными претендентами являются Уайлдер, Поветкин и Миллер. В ближайшие дни Джошуа определится с соперниками.

"Предложение Уайлдера? Странно, мы ничего не видели. Он сказал, что даст нам 50 миллионов долларов, но я не думаю, что у него есть такие деньги. Контракта мы не видели", - добавил основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа отобрал чемпионское звание у новозеландца Джозефа Паркера. Таким образом в руках спортсмена оказались пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.


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