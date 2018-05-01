Джошуа выбирает соперников для следующего боя

Имя следующего соперника чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO пока что неизвестно, передает sport.ua.

Известно, что на следующий бой с Джошуа претендуют три боксера, среди которых – Джозеф Паркер. Тремя главными претендентами являются Уайлдер, Поветкин и Миллер. В ближайшие дни Джошуа определится с соперниками.

"Предложение Уайлдера? Странно, мы ничего не видели. Он сказал, что даст нам 50 миллионов долларов, но я не думаю, что у него есть такие деньги. Контракта мы не видели", - добавил основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа отобрал чемпионское звание у новозеландца Джозефа Паркера. Таким образом в руках спортсмена оказались пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.