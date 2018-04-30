18:55 30.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Названы участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве

Немецкий и французский футбольные женские клубы проведут игровую встречу в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА.

Названы участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве

Об этом сообщает сайт Ассоциации.

В ответном матче немецкий "Вольфсбург" нанесли поражение английским спортсменкам со счетом 2:0. Голы в основном забивали Пернилла Хардер и Ева Пайор. Немцы сделали это после победы в гостях у Великобритании над футболистками лондонского "Челси" со счетом 3:1

Противниками "Вольфсбурга" по финалу станет французский "Лион". Французы благодаря одному только голу в двухматчевом противостоянии от Люси Бронз, идут дальше.

Итоговое соперничество престижных соревнований будет проходить в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 24 мая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019.


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