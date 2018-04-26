14:27 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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УЕФА определилось с датой проведения товарищеского матча Украина - Турция

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019.

УЕФА определилось с датой проведения товарищеского матча Украина - Турция

Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, определились групповые спарринги между сборными Украины, Чехии и Словакии, которые выступают в группе 1 лиги В.

Таким образом, в 2018 году игры запланированы следующим образом: пятого сентября сыграют команды Словакия – Дания, 10 сентября встретятся Россия – Чехия, 10 октября состоится матч между Италией – Украиной, 16 октября Швеция – Словакия, 15 ноября Польша – Чехия, 20 ноября Украина – Турция.

Но официальной информации относительно возможного спарринга подопечных Андрея Шевченко и Мирчи Луческу пока не было.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы. 


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