Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Как отмечается, вингер сборной Египта сделал две результативные передачи в домашнем полуфинальном матче турнира с итальянской "Ромой" (5:2). В результате Салах набрал 92% голосов. Таким образом, он опередив защитника мадридского "Реала" Марсело (8%), который отметился забитым голом в гостевой игре полуфинального противостояния с мюнхенской "Баварией" (победа "Реала" - 2:1).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы. Также на Крещатике начнет работу так называемый Фестиваль чемпионов – фан-зона, которая протянется от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости и будет работать до 27 мая.