14:52 27.04.2018 | Спорт | Новости
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Форвард "Ливерпуля" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Египетский футболист, нападающий. Игрок английского клуба "Ливерпуль" стал лучшим голкипером по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Форвард

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Как отмечается, вингер сборной Египта сделал две результативные передачи в домашнем полуфинальном матче турнира с итальянской "Ромой" (5:2). В результате Салах набрал 92% голосов. Таким образом, он опередив защитника мадридского "Реала" Марсело (8%), который отметился забитым голом в гостевой игре полуфинального противостояния с мюнхенской "Баварией" (победа "Реала" - 2:1).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы. Также на Крещатике начнет работу так называемый Фестиваль чемпионов – фан-зона, которая протянется от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости и будет работать до 27 мая.


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