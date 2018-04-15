"Манчестер Сити" без труда обыграл "Тоттенхэм"

Первый тайм довольно удачно знаменовался для гостей, пас от Компани за спины защитникам успешно реализовал Габриэль Жезус. Не обошлось и без грубых нарушений со стороны Льориса, который заработал "горожанам" пенальти. Удар успешно реализовал Гюндоган.

Во втором тайме хозяева подсобрались и к 72-минуте благодаря действиям Кристиана Эриксона счет стал - 2:1. Финальную точку в поединке поставил Стерлинг, который с фланга забил третий гол. Украинец Александр Зинченко опять просидел весь спарринг на скамейке запасных.

Таким образом, "Манчестер Сити" набрал 87 баллов и готовится стать победителе текущего сезона АПЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Английской Премьер-лиге " Манчестер Сити" задал жару "Эвертону".