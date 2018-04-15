18:14 15.04.2018 | Спорт | Новости
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"Манчестер Сити" без труда обыграл "Тоттенхэм"

В Английской Премьер-лиги дома у себя "Тоттенхэм" принимал лидера соревнований "Манчестер сити". Об этом передает официальный сайт чемпионата.

Первый тайм довольно удачно знаменовался для гостей, пас от Компани за спины защитникам успешно реализовал Габриэль Жезус. Не обошлось и без грубых нарушений со стороны Льориса, который заработал "горожанам" пенальти. Удар успешно реализовал Гюндоган.

Во втором тайме хозяева подсобрались и к 72-минуте благодаря действиям Кристиана Эриксона счет стал - 2:1. Финальную точку в поединке поставил Стерлинг, который с фланга забил третий гол. Украинец Александр Зинченко опять просидел весь спарринг на скамейке запасных.

Таким образом, "Манчестер Сити" набрал 87 баллов и готовится стать победителе текущего сезона АПЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Английской Премьер-лиге " Манчестер Сити" задал жару "Эвертону".


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