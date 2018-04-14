"Динамо" сумело обыграть донецкий "Шахтер"

Вырвать победу в матче удалось "столичным". Подопечные Хацкевича в первом тайме воспользовались одной единственной ошибкой Хочолавы, мяч от которого выскочил в ноги Шепелеву и он успешно реализовал голевой момент. Всю концовку первото и начало второго тайма "горняки" жестко прессинговали "Динамо", однако прорвать оборону соперника им так и не удалось. Общий счет встречи - 1:0 пользу Киева.

Примечательно, что бело-синие забили первый для "Шахтера" гол в этом сезоне УПЛ. Ранее "Шахтер" закончил свои поединки забив 24 гола и не пропустив ни одного в створ своих ворот. Теперь киевляне отстают от своего заветного первого места в группа всего на три очка, "Шахтер" же продолжает сохранять лидерство в национальном чемпионате.

Как сообщалось в "УРА-Информ", обе команды - " Динамо" и "Шахтер" за всю историю спаррингов сыграли более полутора сотен баталий - 77 побед досталось "динамовцам", 52 с "горняками" и 43 ничьи.