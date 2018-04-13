14:12 13.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Полузащитник киевского "Динамо" продлил контракт на 5 лет - ФОТО

Украинский футболист, полузащитник клуба "Динамо" и национальной сборной Украины подписал с клубом новое соглашения на пять лет. Об этом сообщается на официальной странице "бело-синих" в Facebook. 

Полузащитник киевского

Как отмечается, новый контракт рассчитан на пять лет - до 2023 года. При этом прежний контракт 20-летний вингера с родным клубом был рассчитан до лета 2020 года. В настоящее время финансовые условия пока не сообщаются.

Цыганков выступает за киевлян на регулярной основе с прошлого сезона. Всего он провел за "бело-синих" 61 матч, в которых отметился 20 голами и сделал 16 ассистов.

Кстати, следующий поединок "Динамо" проведет против "Шахтера" 14 апреля в рамках 27 тура чемпионата Украины. Киевляне отстают от "горняков" на 6 очков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом "Динамо", который прошел в воскресенье, 1 апреля, произошла драка между болельщиками и правоохранителями.


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