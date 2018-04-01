"Мансити" продолжает громить соперников в АПЛ

На протяжении всего поединка "горожанам" удавалось контролировать мяч и постоянно создавать опасные моменты у ворот "Эвертона". Все три гола были успешно реализованы форвардами Лероем Сане, Габриэлем Жезусом и Стерлингом.

Примечательно, что украинский футболист Зинченко, который играет на позиции полузащитника, так и не вышел на поле. "Эвертон", правда, ответил "голом приличия" в ворота "Мансити", который провожал легионер Боласи.

На данный момент "Манчестер Сити" победили в пятой встрече чемпионата подряд, набрали 84 очка и занимают топ-3 рейтинга национального чемпионата. У "Эвертона" рейтинговых очков в два раза меньше - всего 40, они находятся на 9 строчке таблицы АПЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Английской Премьер-лиги " Манчестер Сити" начал подготовку к участию в квалификациях Лиги Чемпионов.