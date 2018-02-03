"Мансити" подал заявку на участие в Лиги Европы

Лидер Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" начал подготовку к участию в квалификациях Лиги Чемпионов. Об этом передает официальный сайт клуба.
В 1 англичане встретят соперника на полях Греции. Украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку участников, вместо недавно ушедшего в "Эвертон" Мангала. Сам игрок заслужил место в составе по результатам спарринга с "Вест Бромвичем".
Сейчас в списке заявленных игроков числятся такие фамилии: Браво, Эдерсон, Данило, Компани, Мэнди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делфи, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Бенджамин и Давид Сильва, Туре, Агуэро, Жезус.
Первую встречу "горожане" будут играть с швейцарцами из "Базеля".
Напомним, что киевское "Динамо" также подало широкий спектр игроков для участия в 1 турнира.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий "Шахтер" пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.