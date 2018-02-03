"Мансити" подал заявку на участие в Лиги Европы

В 1 англичане встретят соперника на полях Греции. Украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку участников, вместо недавно ушедшего в "Эвертон" Мангала. Сам игрок заслужил место в составе по результатам спарринга с "Вест Бромвичем".

Сейчас в списке заявленных игроков числятся такие фамилии: Браво, Эдерсон, Данило, Компани, Мэнди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делфи, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Бенджамин и Давид Сильва, Туре, Агуэро, Жезус.

Первую встречу "горожане" будут играть с швейцарцами из "Базеля".

Напомним, что киевское "Динамо" также подало широкий спектр игроков для участия в 1 турнира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий "Шахтер" пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.