08:00 03.02.2018 | Спорт | Новости
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"Мансити" подал заявку на участие в Лиги Европы

Лидер Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" начал подготовку к участию в квалификациях Лиги Чемпионов. Об этом передает официальный сайт клуба. 

В 1 англичане встретят соперника на полях Греции. Украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку участников, вместо недавно ушедшего в "Эвертон" Мангала. Сам игрок  заслужил место в составе по результатам спарринга с "Вест Бромвичем".

Сейчас в списке заявленных игроков числятся такие фамилии: Браво, Эдерсон, Данило, Компани, Мэнди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делфи, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Бенджамин и Давид Сильва, Туре, Агуэро, Жезус.

Первую встречу "горожане" будут играть с швейцарцами из "Базеля". 

Напомним, что киевское "Динамо" также подало широкий спектр игроков для участия в 1 турнира. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно донецкий "Шахтер" пробился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. 

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