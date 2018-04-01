"Боруссия" не смогла одержать победу в матче с "Баварией"

Футбольный матч проходил на стадионе "Альянц Арена" при поддержке родных трибук Баварии. Поединок был начисто "слит" в самом начале. Уже на 5 минуте хозяева взяли штрафную площадку "Боруссии" - гол оформил Левандовски.

Через 10-ть минут по флангу прошелся Алабы, который успешно разыграл комбинацию с Родригесов, а тот успешно замкнул передачу - 2:0. Во втором тайме Рибери "разгромил" защиту гостей и отдал пас на Левандовски, поляк отметился "дублем".

Точки во встрече на 87 минуте поставили все те же Рибери и Мюллер, которые добили вратаря "Боруссии". Еще никогда команда не проигрывала с таким разгромным счетом - 6:0.

Таким образом, "Бавария" заняла лидерство в национальном чемпионате, вытеснив "Боруссию" на 3 место.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер поделился деталями, когда украинский вингер Андрей Ярмоленко сможет вернутся на футбольное поле, чтобы играть в последних поединках Бундеслиги в сезоне.