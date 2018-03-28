Тренер Боруссии поведал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне

Об этом он рассказал в интервью Ruhr Nachrichten.

Как рассказал наставник "Боруссии", Ярмоленко отсутствовал на поле из-за серьезной травмы. Однако в настоящее время он наконец-то вернкулся к тренировкам, но потребуется некоторое время на возвращение его формы.

"Надеюсь, что Андрей сможет принять участие в последних матчах сезона. Он тренируется в общей группе, но нагрузки все еще не такие, как у остальных игроков", - сказал Штегер.

Напоследок Штегер добавил, что Ярмоленко пропустил уже 11 матчей "Боруссии".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник Ягеллонии Тарас Романчук, который в прошлом месяце сменил украинское гражданство на польское, сыграл за сборную Польши.