Футбольная команда Саудовской Аравии заявила 26 игроков на игру с Украиной

Среди них восемь игроков "Аль-Ахли", который тренирует Сергей Ребров.

Матч Украина - Саудовская Аравия состоится 23 марта в Марбелье.

Вратари: Валид Абдулла ("Аль-Наср"), Яссир Аль-Мусалим, Мухаммед Аль-Уваис (оба - "Аль-Ахли"), Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад"). Защитники: Усама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (все — "Аль-Хиляль"), Хассан Мааз ("Аль-Шабаб"), Омар Хавсави ("Аль-Наср"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли"). Полузащитники: Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахви, Абдулфаттах Асири (все - "Аль-Ахли"), Яхйя Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Фахад Аль-Мувалад ("Леванте", Испания), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Ибрахим Галеб ("Аль-Наср"), Мохаммед Аль-Квикби ("Аль-Иттифак"), Абдуллах Аль-Хайбари ("Аль-Шабаб"). Форварды: Мохаммад Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", футболист "Шахтера" Иван Петряк вызван в сборную Украины вместо полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, который пропустит мартовский сбор команды, чтобы полностью восстановиться от травмы.