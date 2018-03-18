Гвоздик завоевал 15 победу в профессиональной карьере

Для нашего соотечественника этот бой выдался очень тяжелым. Амар в первых шести раундах сильно прессинговал Гвоздика, оба спортсмена пытались "прощупать" оборону друг друга в первой половине боя.

Гвоздик несколько раз наносил французу техничные хуки, пару раз ему удалось пробить Амара со "второго этажа" и вывести соперника из равновесия.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру Гвоздику со счетом 117:111, 116:112, 119:110. Теперь украинец в финале ожидает победителя пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Фаворитом боя букмекеры считают Стивенсона, который является хозяином пояса WBС с 2013 года.

Финальный бой пройдет во французском Монреале.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский полутяжеловес Александр Гвоздик не хочет верить тому, что бывший чемпион в этой весовой категории Андре Уорд больше не будет боксировать на ринге.