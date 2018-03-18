10:47 18.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Гвоздик завоевал 15 победу в профессиональной карьере

Украинский боксер Александр Гвоздик сумел одержать нелегкую победу в спарринге против француза Мехди Амара. Об этом передает ФБУ.

Гвоздик завоевал 15 победу в профессиональной карьере

Для нашего соотечественника этот бой выдался очень тяжелым. Амар в первых шести раундах сильно прессинговал Гвоздика, оба спортсмена пытались "прощупать" оборону друг друга в первой половине боя. 

Гвоздик несколько раз наносил французу техничные хуки, пару раз ему удалось пробить Амара со "второго этажа" и вывести соперника из равновесия. 

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру Гвоздику со счетом 117:111, 116:112, 119:110. Теперь украинец в финале ожидает победителя пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Фаворитом боя букмекеры считают Стивенсона, который является хозяином пояса WBС с 2013 года.

Финальный бой пройдет во французском Монреале.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский полутяжеловес Александр Гвоздик не хочет верить тому, что бывший чемпион в этой весовой категории Андре Уорд больше не будет боксировать на ринге. 


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