Усик знает своего финального соперника

Гассиев сумел объединить в своем активе два пояса IBF и WBA в тяжелом весе, побив кубинца Юниера на выезде. Усик также победил Маркуса Бриедисом в полуфинале WBSS и стал чемпионом мира по двум версиям. Теперь два полутяжа будут сражаться 11 мая в Саудовской Аравии. На этот раз победителю достанется все - престижный кубок Али, 10 млн долларов, все пояса, слава и почет, а также место в боксерском "Зале Славы".

Примечательно, украинский боксер прогрессировал на 12-ю строку, отставая от замыкающего топ-10 чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна на 40 очков. В полулегком весе побеждает украинец Василий Ломаченко, впереди которого только Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Усик сумел повторить достижение Владимира Кличко в истории украинского бокса.