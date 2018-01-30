Усик сумел повторить достижение Владимира Кличко в истории украинского бокса

Об этом сообщает портал Isport.ua.

Примечательно, что ранее это удавалось только Владимиру Кличко, который в 2006 году стал обладателем титулов IBF и IBO. Позже украинец прибавил к своей коллекции еще пояса WBO и WBA, отобрав их у Султана Ибрагимова и Дэвида Хэя соответственно.

В свою очередь брат Владимира Виталий Кличко за свою карьеру был чемпионом мира по версиям WBO и WBC, но не владел этими поясами одновременно.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.