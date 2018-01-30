09:59 30.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100185306:nastya

Усик сумел повторить достижение Владимира Кличко в истории украинского бокса

Украинский титулованный боксер, чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик стал вторым украинцем в истории, который объединил чемпионские пояса.

Усик сумел повторить достижение Владимира Кличко в истории украинского бокса

Об этом сообщает портал Isport.ua.

Примечательно, что ранее это удавалось только Владимиру Кличко, который в 2006 году стал обладателем титулов IBF и IBO. Позже украинец прибавил к своей коллекции еще пояса WBO и WBA, отобрав их у Султана Ибрагимова и Дэвида Хэя соответственно.

В свою очередь брат Владимира Виталий Кличко за свою карьеру был чемпионом мира по версиям WBO  и WBC, но не владел этими поясами одновременно.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.

Поделиться
Читайте также:

  • Британский боксер и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вырализ свое негодование экс-чемпиону миру Владимиру Кличко. В частности, британец вспомнил свою победу над украинцем, и выразил недовольство тем, что Кличко в своих интервью восхищается Энтони Джошуа. 

  • В последнее время не только звезды шоу-бизнеса, но и боксеры очень часто попадают в комические ситуации. Так, к примеру, вопрос журналиста вдохновил чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика сочинить песню и даже снять клип. 

  • Восьмой межународный чемпионат по смешанным единоборствам. За титул чемпиона будут бороться и украинские бойцы.

  • Субботний поединок Владимира Кличко против Дэвида Большой Рот Хэя уже стал историей. Он закончился абсолютно так, как и должен был. Вы в самом деле поверили в то, что будет жестокий нокаут, как обещал Владимир, или у команды англичанина есть какие-то потусторонние знания и умения, чтобы порвать на Юнион джек младшего Кличко? До боя было очевидно, что Владимир будет предельно осторожен, спрятавшись за джебом, а Дэвид будет пытаться поймать его на ошибке. Рассмотрим все по-порядку.
 
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов Костюк успешно стартовала на турнире в Берни В Одесской области остаются без света семь населенных пунктов В Турции хотят повысить акцизы на алкоголь
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив