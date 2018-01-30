Президент Ла Лиги ждет возвращения Неймара

Об этом сообщает AS.

Отмечается, что в столице Франции у Неймара сейчас все складывается не лучшим образом. Игрок скучает по футболу наивысшего уровня, а потому не прочь будущим летом перебраться в мадридский Реал, который намерен приобрести его.

На вопрос о том, что Хавьер Тебас думает о возможном трансфере бразильца в "королевский клуб", президент Ла Лиги ответил.

"Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в испанский футбол. Команда не должна быть той же самой, главное, чтобы он выступал в Испании, ведь нам нужны лучшие игроки", — поведал Тебас.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 17 голов и 13 результативных передач в 16 матчах французского чемпионата.

Кстати, прошлым летом лидер сборной Бразилии перебрался из Барселоны в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не сможет сыграть в национальном чемпионате Испании. Об этом передает говорится в Twitter команды.