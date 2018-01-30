16:15 30.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ярмоленко вылетел из состава Боруссии на несколько недель - ФОТО

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко пропустит несколько недель из-за травмы полученой в матче с "Фрайбургом".

Ярмоленко вылетел из состава Боруссии на несколько недель - ФОТО

Об этом сообщает немецкий клуб на официальной странице в Twitter.

Отмечается, что легионер дортмундской "Боруссии" повредил сухожилие на ноге. Как заявили медики, повреждение оказалось намного серьезнее, чем казалось с самого начала. Поэтому, на восстановление ему потребуется несколько недель

"Это печально! Андрей Ярмоленко выбыл из-за травмы на несколько недель из-за повреждения сухожилия. Скорейшего выздоровления!", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский угодил в дорожное-транспортное происшествие, после чего чудом остался жив.

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