18:16 24.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина отказалась от одной лицензии для участия в Олимпиаде-2018

Украинская спортсменка Анастасия Новосад отказалась от олимпийской лицензии в лыжных гонках, поскольку в ближайшие время готовится стать мамой.

Украина отказалась от одной лицензии для участия в Олимпиаде-2018

Об этом сообщает портал Sport Arena.

Отметим, что несмотря на то, что украинка пропускает олимпийский сезон, она все равно заняла последнее проходное место в отборе. 

Путевка украинки, таким образом, достанется первой запасной - акробатке из Казахстана. Теперь у Украины осталась 31 олимпийская лицензия, однако в Национальном олимпийском комитете Украины планируют, что после перераспределения квот в Пхенчхан поедут 33-35 спортсменов. 

Добавим, что украинские атлеты будут выступать в 9-10 из 15 видов спорта. Полностью состав сборной на Олимпиаду обнародуют 30-31 января. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время Олимпиады-2018 болельщикам будет запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх.

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