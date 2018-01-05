Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене

Первая ракетка украины Элина Свитолина сыграла полуфинальный матч турнира WTA против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой.
Отметим, что нашей соотечественницей понадобилось два сета, чтобы выиграть матч против чешки. Оба сета Свитолина выиграла со счетом 7-5.
По предварительным данным, в финале украинка сыграет завтра с 88-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger. Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.