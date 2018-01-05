Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене

Отметим, что нашей соотечественницей понадобилось два сета, чтобы выиграть матч против чешки. Оба сета Свитолина выиграла со счетом 7-5.

По предварительным данным, в финале украинка сыграет завтра с 88-й ракеткой мира белоруской Александрой Саснович.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger. Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.