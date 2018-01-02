Стаховский потерпел первое поражение в году

Украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.
Украинец, одержав победу в первой партии, не сумел удержать преимущество и потерпел поражение в двух оставшихся – 3:6, 7:5, 7:5.
Таким образом, Сергей Стаховский проиграл свой первый матч в новом сезоне.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на турнире серии WTA 250 в Брисбене украинки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская прошли во второй круг квалификации теннисных соревнований.