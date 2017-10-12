После невыхода Чили на чемпионат мира Видаль завершил карьеру в сборной

30-летний Видаль провел за национальную команду 95 матчей, забил 23 мяча и завоевал Кубок Америки в 2016 и 2017 годах. Также в активе хавбека серебро Кубка конфедераций-2017.

"Ребята, спасибо за все, за все годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, и за то, что многому научили страну и друг друга. Моя душа опустошена, но я горжусь игроками и тренерским штабом", - говорится Видаль.

Примечательно, что Видаль занимает третью строчку среди бомбардиров в истории сборной.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что судью матча Сенегал-ЮА в рамках ЧМ-2018 отстранили от должности навсегда, а сам матч будет переигран.