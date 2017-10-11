23 сборные обеспечили себе участие в ЧМ-2018 в России

Об этом сообщается в Twitter ФИФА.

Отметим, что к 19 командам, которые уже гарантировали себе путёвки на мундиаль, присоединились сборные Уругвая, Аргентины, Колумбии и Панамы.

Полностью список команд, которые гарантированно примут участие в ЧМ-2018, выглядит следующим образом: Россия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Египет, Нигерия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины по футболу в понедельник, 9 октября, не сумела пробиться в Чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили у себя дома команде Хорватии со счетом 0:2. "Дубль" в ворота Андрея Пятова оформил Андрей Крамарич.