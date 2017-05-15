Свитолина опустилась на 11 место в рейтинге лучших теннисисток мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 11 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщается на сайте организации.
Как отмечается, первая ракетка Украины неожиданно вылетела в первом раунде и в табеле про ранги пропустила вперед Каролин Возняцки, которая дошла в Испании до второго круга и уступила Карле Суарес Наварро.
Тем не менее у Свитолины есть шанс снова вернуться в топ-10, если она выиграет в Риме турнир.
Рейтинг WTA по состоянию на 15 мая:
1 (2) Анжелик Кербер (Германия) - 7035
2 (1) Серена Уильямс (США) - 6110
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 6010
4 (8) Симона Халеп (Румыния) - 5205
5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480
6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) - 4330
7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287
8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4260
9 (7) Агнешка Радванска (Польша) - 4195
10 (11) Каролин Возняцки (Дания) - 3915
11 (10) Элина Свитолина (Украина) - 3780
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.