Свитолина опустилась на 11 место в рейтинге лучших теннисисток мира

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, первая ракетка Украины неожиданно вылетела в первом раунде и в табеле про ранги пропустила вперед Каролин Возняцки, которая дошла в Испании до второго круга и уступила Карле Суарес Наварро.

Тем не менее у Свитолины есть шанс снова вернуться в топ-10, если она выиграет в Риме турнир.

Рейтинг WTA по состоянию на 15 мая:

1 (2) Анжелик Кербер (Германия) - 7035

2 (1) Серена Уильямс (США) - 6110

3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 6010

4 (8) Симона Халеп (Румыния) - 5205

5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480

6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) - 4330

7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287

8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4260

9 (7) Агнешка Радванска (Польша) - 4195

10 (11) Каролин Возняцки (Дания) - 3915

11 (10) Элина Свитолина (Украина) - 3780

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.