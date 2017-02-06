"Торонто Рэпторс" на выезде обыграли "Бруклин Нетс"

Об этом передает сайт соревнований.

Как отмечается, главный вклад в свою победу канадский клуб внёс во второй четверти, которую выиграл с разницей в 10 очков.

"Самым результативным игроком баталии стал литовский центровой "Торонто" Йонас Валанчюнас, который набрал 22 очка", - говорится в сообщении.

В свою очередь у "Бруклина" 20 баллов в свой актив записал центровой Брук Лопес. Кроме того, разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури оформил свой первый трипл-дабл в сезоне - 15 очков, 11 подборов и 11 передач.

Также напомним, что "Торонто" имеет 31 победу и 21 поражение и занимает четвертое место на Востоке. "Бруклин" проиграл девятый раз подряд - девять выигрышей и 42 поражения и последняя ступенька в Восточной конференции НБА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Донецкий "Шахтер" определился с местом проведения своих домашних матчей. В частности, речь идет о всех домашних играх еврокубков, Премьер-лиги, а также Кубка Украины.