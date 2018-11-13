14:55 13.11.2018 | Общество | Новости
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Сербская православная церковь выступила против снятия анафемы с УПЦ

Архиерейский собор Сербской православной церкви назвал канонически необоснованным решением Константинопольского патриархата о снятии анафем с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Сербская православная церковь выступила против снятия анафемы с УПЦ

Об этом сообщила пресс-служба церкви.

Собор с сожалением заявил, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух руководителей украинских раскольнических групп Филарета и Макария вместе с их епископатом и духовенством.

В Сербской церкви также отметили, что Филарет был лишен сана, а затем исключен из церковной общины и подвергался анафеме, а Макария лишен церковного статуса. 

В связи с этим Архиерейский собор считает решение Константинопольской Синода о снятии анафемы необязательным для Сербской православной церкви.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Белорусская православная церковь вслед за Россией заявила о разрыве отношений с Константинополем.


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