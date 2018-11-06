22:32 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Таиланд отменил визовый сбор для украинцев

Правительство Таиланда приняло решение отменить визовый сбор для туристов из 21 страны.

Таиланд отменил визовый сбор для украинцев

В список также вошли туристы из Украины. При этом решение будет действовать на период с 1 декабря по 31 января 2019 года.

Как сообщает во вторник, 6 ноября, газеты Bangkok post, правительство согласилось отменить плату за визы в размере 60 долларов для посетителей, которые будут находиться в стране не более 15 дней.

Среди 21 страны - Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

При этом средняя минимальная цена на билет в обе стороны из Киева в Бангкок составляет около 24 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с пятницы, 2 ноября, Украина получила безвизовый режим с Катаром.


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