Таиланд отменил визовый сбор для украинцев

В список также вошли туристы из Украины. При этом решение будет действовать на период с 1 декабря по 31 января 2019 года.

Как сообщает во вторник, 6 ноября, газеты Bangkok post, правительство согласилось отменить плату за визы в размере 60 долларов для посетителей, которые будут находиться в стране не более 15 дней.

Среди 21 страны - Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

При этом средняя минимальная цена на билет в обе стороны из Киева в Бангкок составляет около 24 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с пятницы, 2 ноября, Украина получила безвизовый режим с Катаром.