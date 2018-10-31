Индия провела испытания баллистической ракеты

Об этом сообщает местное издание The India Times.

Agni-1 - ракета "земля-земля", которая может преодолевать 700 км.

Армия Индии также получила на вооружение Agni III - баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную переносить груз весом 1,5 т на расстояние три тысячи км. Длина этой ракеты, разработанной на основе Agni II, составляет 17 м. Она состоит из двух ступеней диаметром 2два м. Ранее вес первой ступени длиной 7,7 м составляла 32 т, а второй ступени длиной 3,3 м - 10 т. Позже масса баллистической ракеты была сокращена до 22 т.

Agni-1 - это баллистическая ракета малого радиуса действия, разработанная DRDO Индии в рамках Программы развития интегрированных управляемых ракет. Это одноступенчатая ракета, разработанная, чтобы заполнить промежуток между 250-километровым диапазоном Prithvi-II и 2500-километровым диапазоном Agni II.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Индии построили самую высокую статую в мире.