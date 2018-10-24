15:25 24.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суддя-пророк на Харківщині арештував врожай за десять днів до того, як він був тільки засіяний

Суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк виніс Ухвалу про забезпечення позову у спорі між комерційними структурами Андрія Обори та сільгосппідприємством "Добрий господар". 12 жовтня він постановив арештувати озиму пшеницю на полях останнього, яку висіяли лише 22 жовтня. Про це у власному розслідувані гучного рейдерського захоплення паїв харківських селян пише видання "Власті.нет".  http://vlasti.net/news/288849?fbclid=IwAR1G0qH3QHeyPHqUQrESk_SAsW-CXLXgzqmnr8JOInDGwUjhlJq3wSVM9is 

Суддя-пророк на Харківщині арештував врожай за десять днів до того, як він був тільки засіяний

Зазначається, що фірми "Фермер-Агро" та "Щедрі лани Слобожанщині", підконтрольні місцевому харківському бізнесмену Андрію Оборі.  На підставі Ухвали судді Господарського суду Харківської області Олексія Присяжнюка вони скосили врожай соняшнику сільгосппідприємства "Добрий господар". Останнє заявило про рейдерство та домоглося відкриття кримінального провадження за фактом викрадення врожаю.

Разом з тим, Ухвала Присяжнюка, окрім арешту вже вкраденого соняшника, передбачала ще й арешт озимої пшениці (врожай 2019 року),якої на час винесення рішення на земельних ділянках "Доброго господаря" взагалі не було. 

Компанії Обори висіяли її тільки 22 жовтня поточного року, не маючі при цьому жодних прав на обробку паїв селян Картамиша Первомайського району, єдиним та легальним орендарем яких визнано "Доброго господаря".

Виходить, що суддя Присяжнюк спрогнозував незаконні дії Обори на земельних ділянках сільгосппідприємства та фактично легалізував рейдерство паїв селян.

Нагадаємо, як раніше розповіла директор "Доброго господаря" Анна Камінська, у розпал незаконного збору їх врожаю компаніями "Фермер-Агро" та "Щедрими ланами Слобожанщині", на поле була викликана поліція і спеціальна держслужба з нагляду за сільськогосподарською технікою.

Контролери, перевіривши техпаспорти комбайнів та вантажівок Обори і зіставивши їх із номерами кузовів дійшли до висновку, що ця техніка була завезена в Україну з територій ОРДЛО та перебуває тут нелегально. Цей епізод став предметом окремого розслідування СБУ за фактом рейдерських дій Обори по відношенню до земель «Доброго господаря».


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