23:27 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно чиновники райадминистрации попались на взятке

Во вторник, 23 октября, полиция задержала первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций и руководителя отдела этой РГА.

В Ровно чиновники райадминистрации попались на взятке

Они требовали и получили 10 тысяч долларов. Как сообщила пресс-служба полиции Ровно, за эти деньги чиновники обещали вынести положительного решения относительно застройки земельного участка на территории сельского совета.

Сегодня был задержан один из руководителей РГА во время получения последнего "транша" в размере пяти тысяч долларов, а в его служебном кабинете были найдены деньги с первой передачи неправомерной выгоды - 1,1 тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержали офицеров полиции, которые требовали и получили от гражданина взятки в 50 тысяч долларов за избежание ответственности.


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