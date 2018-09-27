08:42 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204449:nastya

Жители Макеевки массово отравились водой

В Донецкой области в Макеевке около 39 человек отравились питьевой водой. Об этом сообщил уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Жители Макеевки массово отравились водой

По словам медицинских работников в больнице находятся 37 взрослых и двое детей до 10 лет. Врачи пока ничего не сообщают о здоровье пациентов. Известно только то, что местные жители продолжают жаловаться на запах и цвет воды.

"Эту воду невозможно пить, а тем более готовить что-то из нее. Очень резкий запах химии и лекарств", - рассказывают жители города.

В местную больницу массово начали поступать жалобы от жителей, на сильную боль в животе, тошноту, озноб и высокую температуру.

Как утверждает украинский омбудсмен, вероятной причиной инцидента может быть поломка системы дезинфекции. Поэтому, если использовать в дальнейшем эту воду, нужно хорошо прокипятить. В данное время продолжается расследование по этому вопросу.

 Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан. В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве горел Минский рынок - ФОТО, ВИДЕО Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь Порошенко в Нью-Йорке встретился с Трампом Тарифы на газ для населения повысятся на 25%, - Рева
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив