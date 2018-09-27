Жители Макеевки массово отравились водой

По словам медицинских работников в больнице находятся 37 взрослых и двое детей до 10 лет. Врачи пока ничего не сообщают о здоровье пациентов. Известно только то, что местные жители продолжают жаловаться на запах и цвет воды.

"Эту воду невозможно пить, а тем более готовить что-то из нее. Очень резкий запах химии и лекарств", - рассказывают жители города.

В местную больницу массово начали поступать жалобы от жителей, на сильную боль в животе, тошноту, озноб и высокую температуру.

Как утверждает украинский омбудсмен, вероятной причиной инцидента может быть поломка системы дезинфекции. Поэтому, если использовать в дальнейшем эту воду, нужно хорошо прокипятить. В данное время продолжается расследование по этому вопросу.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан. В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".