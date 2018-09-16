22:47 16.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203769:Polishuk

На Донбассе боевики в воскресенье девять раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе на протяжении дня воскресенья, 16 сентября, боевики девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

На Донбассе боевики в воскресенье девять раз обстреляли позиции ВСУ

К счастью, потерь среди украинских военных за сегодняшний день нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, сегодня начиная с семи часов утра и до шести часов вечера российские оккупационные войска не прекращали обстрелы наших позиций.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

Напомним, что ночью боевики четыер раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Число жертв урагана Флоренс в США увеличилось до 13 человек Украинец намеревался вывезти в Россию более 20 килограммов марихуаны - ФОТО Эрдоган намерен говорить с Путиным о ситуации в сирийском Идлибе В Казахстане полиция задержали украинского журналиста
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив