На Донбассе боевики в воскресенье девять раз обстреляли позиции ВСУ

К счастью, потерь среди украинских военных за сегодняшний день нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, сегодня начиная с семи часов утра и до шести часов вечера российские оккупационные войска не прекращали обстрелы наших позиций.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

Напомним, что ночью боевики четыер раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.