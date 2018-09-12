У РФ Сущенко вынесли окончательный приговор суда

В решении также говорится, что приговор оставить без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Добавим, что слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Свою вину украинский политзаключенный категорически не признает.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сегодня в 10.00 в суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы. Известно, что это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.