12:51 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У РФ Сущенко вынесли окончательный приговор суда

Сегодня 12 сентября Верховный суд России вынес приговор незаконно осужденному украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному российским судом грозить 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом шла речь во время заседания суда.

У РФ Сущенко вынесли окончательный приговор суда

В решении также говорится, что приговор оставить без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Добавим, что слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Свою вину украинский политзаключенный категорически не признает.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сегодня в 10.00 в суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы. Известно, что это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.


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