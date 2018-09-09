На Донбассе боевики в воскресенье десять раз нарушили режим прекращения огня

К счастью, потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, начиная с семи часов утра и до ш8естич асов вечера российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Нарушая минские договоренности, сегодня враг применял минометы калибра 82-мм.

В течение дня украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По защитникам Крымского велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного боевики обстреляли из минометов.

Напомним, 8 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в аварии погибли двое военных, еще один получил ранение в результате обстрела.