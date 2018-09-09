20:15 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203215:Polishuk

На Донбассе боевики в воскресенье десять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение дня воскресенья, 9 сентября, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе боевики в воскресенье десять раз нарушили режим прекращения огня

К счастью, потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, начиная с семи часов утра и до ш8естич асов вечера российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Нарушая минские договоренности, сегодня враг применял минометы калибра 82-мм.

В течение дня украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По защитникам Крымского велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного боевики обстреляли из минометов.

Напомним, 8 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в аварии погибли двое военных, еще один получил ранение в результате обстрела.


Поделиться
Читайте также:
 
Сборная Украины одержала вторую победу в Лиге наций В России полиция задержала почти 300 участников акции против пенсионной реформы - ФОТО В Кабуле прогремел взрыв, один человек погиб, десять пострадали Додон выписан из больницы после ДТП - ВИДЕО, ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив