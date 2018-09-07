15:17 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Когда война становится вечной, она перестает быть опасной: как конфликт на Донбассе превращается в "окопную войну"

После четырех лет боев и смерти более 10 000 человек вооруженный конфликт Украины с Россией зашел в глухой угол. Об этом пишет Financial Times. 

Когда война становится вечной, она перестает быть опасной: как конфликт на Донбассе превращается в

Специалисты издания считают, что связанные условиями Минских соглашений от 2015 года, обе стороны не могут использовать авиацию, танки и тяжелое вооружение, которые постоянно попадают на неподконтрольные территории со стороны РФ.

Это создает условия для неприемлемой наземной войны, отвергает участников конфликта на века назад, когда солдаты воевали в траншеях с ружьями, гранатами и снайперскими винтовками.

"Это самая кровавая война в Европе со времен Балкан в 90-х годах и самая длинная за почти столетие", - пишет Financial Times. За последние 1400 дней военных действий в ходе конфликта погибло более чем 10 000 жизней, треть из которых была мирными жителями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде с рабочим визитом прибыла на Донбасс.


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