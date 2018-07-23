12:58 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199562:Polishuk

Гриб в российском суде отверг выдвинутые против него обвинения

Гражданин Украины Павел Гриб, которого в России обвиняют в содействии терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военной суде в России, где в понедельник, 23 июля, началось заседание против него.

Гриб в российском суде отверг выдвинутые против него обвинения

Как сообщают российские СМИ, суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба. Во время следствия были допущены критические ошибки.

Я полностью не согласен с предъявленным обвинением, - сказал Гриб.

Напомним, 24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавшего в Беларуси украинца Гриба нашли в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев - до 19 декабря. На время суда он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня 11 часов утра в Ростове-на-Дону состоится первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба. Как сообщил отец заключенного Игорь Гриб на своей странице в Facebook, в Северо-Кавказском окружном военном суде пройдет первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба.


Поделиться
Читайте также:
 
Во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку Дороги областного значения отремонтируют за 11 миллиардов гривен, - Омелян Трансатлантические отношения были хуже только при Бушах США выделит 200 млн. долларов на украинскую оборону
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив