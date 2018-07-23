Гриб в российском суде отверг выдвинутые против него обвинения

Как сообщают российские СМИ, суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба. Во время следствия были допущены критические ошибки.

Я полностью не согласен с предъявленным обвинением, - сказал Гриб.

Напомним, 24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавшего в Беларуси украинца Гриба нашли в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба на пять месяцев - до 19 декабря. На время суда он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня 11 часов утра в Ростове-на-Дону состоится первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба. Как сообщил отец заключенного Игорь Гриб на своей странице в Facebook, в Северо-Кавказском окружном военном суде пройдет первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба.