17:51 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МОЗ объявило о начале вакцинации от кори взрослых

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объявила о начале действия программы бесплатной вакцинации от кори взрослых, относящихся к группам риска.

МОЗ объявило о начале вакцинации от кори взрослых

К группам риска, которые могут получить прививку бесплатно, в. о. министра причислила работников:

Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, национальной полиции, национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управление государственной охраны, учреждений здравоохранения (медиков и немедицинский персонал), образовательных учреждений, а также студентов.

В течение 2018 года украинцы, которые есть в группах риска, и в коллективе которых кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно.

Как сообщал " УРА-Информ", учителей, полицию и студентов будут бесплатно прививать от кори. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых.


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