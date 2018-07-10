МОЗ объявило о начале вакцинации от кори взрослых

К группам риска, которые могут получить прививку бесплатно, в. о. министра причислила работников:

Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, национальной полиции, национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управление государственной охраны, учреждений здравоохранения (медиков и немедицинский персонал), образовательных учреждений, а также студентов.

В течение 2018 года украинцы, которые есть в группах риска, и в коллективе которых кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно.

Как сообщал " УРА-Информ", учителей, полицию и студентов будут бесплатно прививать от кори. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых.