18:09 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Учителей, полицию и студентов будут бесплатно прививать от кори

Министерство здравоохранения Украины приняло решение безвозмездно вакцинировать от кори взрослых, относящихся к группам риска. Речь идет о медиках, учителях и представителях силовых структур.

Учителей, полицию и студентов будут бесплатно прививать от кори

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 27 июня 2018 года в Украине есть 852 тысячи доз вакцин.


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