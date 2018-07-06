Учителей, полицию и студентов будут бесплатно прививать от кори

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 27 июня 2018 года в Украине есть 852 тысячи доз вакцин.