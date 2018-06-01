Сегодня в Украине и мире отмечают День защиты детей – ФОТО

Редакция «УРА-Информ» подготовила историю и интересные факты праздника.

Как известно, этот праздник считается самым старым международным праздником. По некоторым данным, идея его отмечать возникла 1 июня 1925 года. В этот день генконсул КНР в Сан-Франциско отыскал в городе китайских детей-сирот и устроил для них торжественные мероприятия по случаю национального праздника, который символизирует начало лета – Дуань-у-Цзе (Фестиваль лодок-драконов).

Кроме того, в этот же день в Женеве стартовала первая международная конференция, во время которой обсуждались проблемы детей. Считается, что именно эти два события стали определяющими при выборе даты праздника.

При этом официальным годом рождения Международного дня защиты детей считается не 1925-й, а 1949 год. Именно тогда в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и решили основать детский праздник. Это было обусловлено ужасным положением детей по всему миру в послевоенный период: много несовершеннолетних остались сиротами, без крова, пищи, больные. Это не могло остаться без внимания международного сообщества.

В 1991 году Украина присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка, однако отмечать праздник стала с 1998 года – после подписания 30 мая президентом Леонидом Кучмой указа "О дне защиты детей".

Официальным символом Международного дня защиты детей является специальный флаг. Зеленое полотно символизирует рост и гармонию.

Посередине него находится знак Земли – олицетворение общего дома. От него отходят красная, желтая, синяя, белая и черная фигурки – символы разнообразия и терпимости.

Конечно, в этот день для детей устраиваются различные развлекательные мероприятия: конкурсы с подарками, концерты, выставки, викторины. Однако этот праздник больше ориентирован на взрослых, ведь главная цель – рассказать о проблемах и трудностях детей во всем мире, подчеркнуть важность защиты их прав.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год. Согласно опросу, кроме выше указанных праздников, 45% респондентов назвали любимым праздничным днем Международный женский день, 35% отдали предпочтение - Троице, 31% - Деню Победы.