01:00 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Какой праздник любят отмечать украинцы?

Самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год.

Какой праздник любят отмечать украинцы?

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно опросу, кроме выше указанных праздников, 45% респондентов назвали любимым праздничным днем Международный женский день, 35% отдали предпочтение - Троице, 31% - Деню Победы.

Примечательно, что менее популярными является День Независимости (16%), День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

По сравнению с 2017 годом, уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником Международный женский день (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%). При этом увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже который год перед праздником Пасхи в столице на Софийской площади стартует VIII Всеукраинский фестиваль писанок. Отмечается, что на праздничной выставке представлены 374 пасхальные зайцы, разрисованные в индивидуальном стиле художниками Украины.


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