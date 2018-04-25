В розыск объявлено около шести тыс. людей за аннексию Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Глава крымской полиции уточнил, что объявлено в розыск 5,8 тыс. человек. Они несли службу и отказались покинуть территорию после отвода воинских частей за пределы полуострова.

По словам Бахчиванжи, впервые за четыре года после оккупации российскими боевиками полуострова Крым воспроизведен реестр членов незаконно возникшего вооруженного формирования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Херсонский городской суд назначил наказание в виде содержания под стражей гражданке Украины, которой выдвинуто подозрение в государственной измене в связи с организацией и проведением российских выборов на украинской оккупированной территории Крыма.