Боевики за сутки 44 раза обстреляли позиции ВСУ, четверо военных ранены

С начала суток противник 44 раз открывал огонь. В результате боевых действий четверо украинских бойцов получили ранения и были госпитализированы.

Еще один получил боевое ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов и гранатометов боевики открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Троицкого.

Также минометы калибра 82-мм противник применил неподалеку Попасной и трижды в районе Новоалександровки. Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а с зенитной установки и стрелкового оружия - Новоселовки.

На Донецком направлении 120-мм минометы агрессор применил по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82-мм минометы - вблизи шахты "Бутовка". Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, шахты "Бутовка" и Талаковки.

Также из крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия - под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиком, а вблизи Красногоровки и Марьинки велся снайперский огонь.

Напомним, боевики в понедельник, 23 апреля, активно применяли против украинских войск запрещенные Минскими соглашениями минометы крупного калибра на луганском и донецком направлениях. С начала суток противник 25 раз открывал огонь. В результате боевых действий трое украинских бойцов получили ранения и были госпитализированы.