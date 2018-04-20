18:34 20.04.2018 | Общество | Новости
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В ЕС высказались о блокировке Telegram в России

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что блокировка Telegram противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя как участник европейской конвенции о правах человека.

В ЕС высказались о блокировке Telegram в России

Об этом сообщают РИА Новости.

Как утверждает посол, решение о блокировке сервиса было принято на следующий день после того, как Госдума в первом чтении одобрила законопроект о новых ограничениях для соцсетей.

Предлагаемые новые законодательные нормы могут потенциально ограничить свободу слова и СМИ в РФ.

"ЕС ожидает от РФ, что она будет уважать свои международные обязательства, в том числе в рамках ЕСПЧ, и в этой связи еще раз взглянет на свое решение о блокировке Telegram и на принятые нормы в отношении соцсетей", - подчеркнул Эдерер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы парализовать работу популярного мессенджера Telegram.


        
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