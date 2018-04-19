Telegram: блокировка миллионов

Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы парализовать работу популярного мессенджера Telegram, пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. "Палки в колеса вставляют тому, кто стоит за редкостной для России историей успеха Made in Russia", - считает журналист.

"Борьба за свободу слова требует жертв, однако пока, насколько известно, среди них террористов нет. С начала недели Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы парализовать работу Telegram. Мессенджер продолжает функционировать, пользователи находят лазейки, чтобы обойти блокировку, но пострадали другие: сайты некоторых российских СМИ и компаний на какое-то время оказались недоступны", - говорится в статье.

Как пишет автор публикации, со временем мессенджер, детище компании российского предпринимателя Павла Дурова, работающий по принципу WhatsApp, стал настолько популярен, что "многие компании перешли на обслуживание клиентов через его сервисы. Даже власть стала общаться с гражданами посредством Telegram; через мессенджер пресс-служба Кремля поддерживала связь с журналистами".

"С самого начала Telegram предлагал возможность шифрованного обмена данными. Это сделало его излюбленным инструментам среди оппонентов Кремля. ФСБ потребовала коды шифрования, ссылаясь на то, что мессенджером якобы пользуются для связи террористы. Дуров отказался, аргументировав свою позицию несовместимостью требования с законом, а также с принципами защиты информации, которые положены в основу Telegram. В пятницу суд вынес решение, согласно которому мессенджер должен быть блокирован", - рассказывает читателям автор.

Как сообщает Ханс, в начале года Дуров собрал с помощью инвесторов 850 млн долларов, чтобы разработать на основе мессенджера собственную криптовалюту. "С учетом наличия 200 млн пользователей по всему миру (по данным самой компании), число потенциальных клиентов было бы просто гигантским. 15 млн пользователей в России - число не столь серьезное, чтобы из-за них идти на сделку с ФСБ и таким образом ставить под удар глобальный бизнес, - говорится в статье. - Даже если многие до сих пор халатно относятся к защите личной информации, деньгами рисковать не хочет никто".

С того момента, как Роскомнадзор начал в понедельник блокаду, разработчики затеяли игру в "кошки-мышки" с надзорной инстанцией. Telegram стал менять IP-адреса, прибегая к облачным сервисам, таким, как Amazon Web Services или Google Cloud. "При попытке поймать мессенджер российские инстанции то и дело блокировали и посторонние ресурсы", - пишет Ханс.

Пользователям Telegram было рекомендовано перейти на два альтернативных мессенджера, которые принадлежат Mail.ruGroup. "Владельцем компании является миллиардер Алишер Усманов, верный Путину олигарх. Два года назад концерн приобрел социальную сеть "ВКонтакте", вытеснив из компании Дурова. Российский клон сети Facebook стал основой успеха Дурова", - сообщает корреспондент.

Оставшаяся кучка либеральных СМИ, говорится в статье, критикует блокировку Telegram не только с точки зрения ущемления свободы слова. "Они напоминают о том, что Дуров - один из немногих примеров менеджера, который заработал свой капитал в России не на сырьевых ресурсах и не на связях, а на технологиях и инновационном продукте, которым пользуются люди по всему миру".

Террористы ищут другие пути, чтобы пользоваться шифрованными каналами связи, написал Дуров "ВКонтакте". Он добавил, что запрет Telegram повлияет на национальную безопасность России, потому что часть пользователей перейдет на другие платформы, в том числе WhatsApp и Facebook, а их контролируют американцы.

Источнки: Инопресса